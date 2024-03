REGIONALI, FDI AL PD: I CAMPLESI HANNO SCELTO MARSILIO

“Ad ogni tornata elettorale, tutti dicono di aver vinto, nessuno ammette di aver perso. È una delle abitudini più consolidate della politica, sicuramente tra quelle che i cittadini apprezzano meno. Questo è quello che, puntualmente, ha fatto, anche in questa tornata elettorale, il PD di Campli. E allora, ricordiamo loro che i risultati elettorali sono stati i seguenti, in modo semplice e chiaro: Marsilio ha vinto, D’Amico e il PD hanno perso. E questo è accaduto in Regione e nel Comune di Campli, dove il centrodestra, nel suo insieme, ha raccolto l’8% dei voti in più del centrosinistra. Fratelli d’Italia, in particolare, a Campli passa dall’1,7% delle elezioni regionali de 2019 al 17,7% dell’ultima tornata elettorale e contribuirà in modo decisivo al Governo regionale. Il Pd di Campli, al massimo, potrà contribuire al lavoro della minoranza. Il motivo è molto semplice: le elezioni regionali Marsilio e Fratelli d’Italia le hanno vinte. Il Pd le ha perse.



E’ quanto afferma il circolo Fratelli d’Italia di Campli