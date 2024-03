COZZI: “ANCORA UNA VOLTA LA MAGGIORANZA CERCA VISIBILITÀ INSEGUENDO TEMI REGIONALI O STATALI, CHIEDIAMO CHE SI PARLI DEI PROBLEMI VERI DELLA CITTÀ”

Abbiamo appreso, non senza stupore, che la maggioranza ha in animo di convocare due Consigli Straordinari, uno sull’area industriale e l’altro sul carcere di Castrogno.

Argomenti che, ovviamente, ci vedranno attori partecipi di quei Consigli, ma sui quali non si può fingere di non sapere che si tratta, comunque, di temi di competenza non comunale. In particolare, l’area industriale è di competenza regionale e il carcere, ovviamente, è di competenza statale.

Questo non significa, però, che ci chiameremo fuori, al contrario: saremo parte attiva, ma con la consapevolezza di poter esprimere solo l’ufficialità di una richiesta o quella di una sollecitazione, non certo la forza di una soluzione.

Ben diverso, invece, è il caso degli altri temi sui quali presenteremo noi richiesta di Consigli Straordinari, perché ai tratta di temi di assoluta ed esclusiva competenza comunale.

Ci riferiamo allo Stadio, inteso sia come gestione del Bonolis, sia come destino del vecchio Comunale; ci riferiamo alla ricostruzione pubblica; ci riferiamo alla Centrale della Cona e agli altri mille cantieri avviati e mai finiti; ci riferiamo infine a via Longo, dove hanno trovato la morte due persone, che meritano la stessa attenzione e la stessa umana vicinanza dello sfortunato ragazzo morto in carcere.

Crediamo che sia venuto il momento che questa amministrazione cominci a dare segni di vita e di efficacia, perché le iniziative penate solo per cavalcare occasioni di visibilità, non risolvono i tantissimi problemi della città .

Non che da un governo cittadino, che ha scelto di mettere in bilancio 1,6 milioni per feste e festicciole e solo 600 mila euro per le strade e 700mila per le manutenzioni, ci aspettassimo si più, ma i teramani meritano soluzioni, non questo sterile inseguire i temi del momento pur di avere un ritorno di visibilità e, per distogliere l’attenzione dei cittadini dai veri problemi.

Mario Cozzi

Capogruppo Forza Italia