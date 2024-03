BELLANTE, BILANCIO APPROVATO SENZA TAGLI AI SERVIZI E SENZA AUMENTI DELLE TARIFFE

Approvato il bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Bellante, che restituisce un ente in ottima salute. “Centrato il nostro obiettivo, in un contesto economico difficile – spiega il sindaco Giovanni Melchiorre – di approvare un bilancio in equilibrio, sostenibile, che possa cogliere le opportunità di sviluppo e crescita per la nostra comunità. Nonostante la riduzione delle entrate statali e i sostanziosi aumenti dei costi per effetto di rincari generali, siamo riusciti a mantenere tutti i servizi forniti ai cittadini, cercando di migliorarli dove possibile, senza nessun aumento di tasse e tariffe. Prevediamo, inoltre, un sostanzioso piano di investimenti in opere pubbliche e il reintegro e potenziamento del personale dipendente, che sicuramente andrà ad ottimizzare alcuni servizi amministrativi”.

L’addizionale comunale Irpef è stata confermata nella misura dello 0,8% come nell’anno precedente, sia per l’Imu che per la Tari, invece, è stato previsto un gettito di 33mila euro derivante dal recupero dell’evasione, quindi senza nessun ulteriore aggravio sui contribuenti. Riconfermate anche la Tosap, l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

“Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, quali refezione e trasporto scolastici, asili nido, servizi domiciliari anziani ed altri –sottolinea l’assessore al Bilancio, Giovanni Di Michele – per il 2024 non sono stati previsti aumenti e le tariffe rimangono invariate rispetto allo scorso anno. Si evidenzia l’impegno di questa Amministrazione a garantire una gestione finanziaria equilibrata, responsabile e trasparente che soddisfi le esigenze della nostra comunità. Nella stesura del bilancio triennale si è cercato principalmente di mantenere tutti i servizi fin qui assicurati e, dove è stato possibile migliorarli, senza appesantire il carico fiscale sui cittadini lasciando invariata la pressione fiscale derivante dalle imposte e tasse locali. Ribadisco, siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, di cui siamo ampiamente soddisfatti e orgogliosi. Inoltre riusciremo a reintegrare e potenziare le risorse umane via via andate in pensione ottenendo un sensibile miglioramento dei servizi. Infine, prevediamo un importante piano di investimenti che migliorerà la vita di tutti i cittadini”.

In riferimento agli investimenti, i principali interventi programmati riguardano: progetti approvati e finanziati nell’ambito del PNRR per oltre 3 milioni e 300mila euro, tra cui realizzazione scuola dell’infanzia di Ripattoni (circa 2milioni di euro), adeguamento mensa della scuola dell’infanzia di Bellante (160mila euro) e interventi vari per efficientamento energetico e attrezzature per parchi pubblici. Tra le altre opere più rilevanti l’intervento per il risanamento idrogeologico del Capoluogo per euro oltre 2 milioni di euro con integrale finanziamento regionale; l’intervento per la messa in sicurezza della torre civica di Ripattoni finanziato con contributo ministeriale per un milione e 240mila euro e l’intervento per la messa in sicurezza dell’ex chiesa cimitero del capoluogo, finanziato da contributo ministeriale per 70mila euro.