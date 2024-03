L’EUROPARLAMENTARE DE BLASIS: “ACCORDI CON EGITTO IMPORTANTE PASSO VERSO LOTTA A IMMIGRAZIONE IRREGOLARE”



“La significativa riduzione degli sbarchi sulle coste italiane, come evidenziato dai dati di Frontex, testimonia

l'efficacia di una politica che favorisce una migrazione legale e controllata. La presenza di Meloni in Egitto

ieri e l'estensione del modello Tunisia sono ulteriori conferme dell'impegno dell'Italia e dell'UE nel promuovere

la stabilità regionale e affrontare alla radice le cause dell'immigrazione irregolare. Ringrazio la Presidente

Meloni per la sua capacità di promuovere un dialogo costruttivo e di stringere accordi bilaterali importanti con

paesi chiave nella regione del Mediterraneo”. Così in una nota l’Europarlamentare Elisabetta De Blasis, a

seguito della firma degli accordi bilaterali in Egitto.

“Tali accordi strategici siglati dal nostro governo di centrodestra con il supporto dell’Unione Europea sono in

linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nell’ambito del quale l'Italia sta dimostrando un impegno

senza precedenti non solo verso la lotta al traffico di esseri umani, ma anche verso economia, energia e rispetto

dei diritti umani”. Conclude l’On. De Blasis