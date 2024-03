VIDEO/ FRACASSA INTERROGA FILIPPONI: "CHI HA PAGATO IL PUMS? I CITTADINI VOGLIONO LA VERITA'"

Chi ha pagato il pums? Questa l'interrogazione secca e diretta all'assessore Antonio Filipponi che riaccende, forse, il polverone sull' l'argomento che per mesi ha agitato la città. "Quando sono stati incontrati i cittadini, si è parlato sempre e solo dell'art.5 del contratto, dimenticando l'art. 17 dove è spiegato che è l'amministrazione a pagare l'Easy Help per il Pums." Di fatto, quindi sono i contribuenti a pagare l'intervento. L'invito del consigliere è quello di un nuovo incontro affinchè tutti possano guardare in faccia la verità.

E.D.G.