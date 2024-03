VIDEO/ RABBUFFO: "CHE FINE HA FATTO L'AREA GIOVANNOZZI DI VIALE CRISPI E IL LIDL? GLI 800 MILA EURO PREVISTI IN BILANCIO DOVE SONO?"

A Teramo c'è chi ha la volontà di riempire gli spazi vuoti, ma a rimanere vuoto è il bilancio. Per l'area artigianale di Viale Crispi, meglio nota come l'area Giovannozzi, infatti, dall'anno scorso fu ventilata la possibilità che venga convertita in una nuova zona commerciale da parte di una ditta privata, ma i circa 800.000 euro previsti per l'intervento non compaiono in nessun bilancio comunale. "Sono un'entrata che potrebbe essere molto utile al Comune da investire nella rigenerezione urbana." E il consigliere Rabbuffo, torna ad incitare l'amministrazione "un po' lenta, un po' pigra" anche un po' comoda.

Eugenia Di Giandomenico