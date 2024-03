PROVINCIA/ RINVIATE A DATA DA DESTINARSI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI, PER LA SECONDA VOLTA

Il presidente della Provincia è uomo di poche parole. Lo ha dimostrato anche stavolta – per la seconda volta – rinviando il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci con una frase stringata: “le sedute previste per i giorni 26 e 27 marzo e la seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 26 marzo sono tutte rinviate a data da destinarsi”. Stiamo parlando di un adempimento di legge e delle uniche occasioni di confronto con i Sindaci e i consiglieri sull’operato della Provincia. Certo noi rappresentiamo la minoranza in Consiglio e non ci aspettiamo un dialogo costruttivo sulle scelte – anche se promesse in dichiarazioni e comunicati – non sembra che vada meglio

ai consiglieri delegati della maggioranza che non paiono particolarmente coinvolti nelle scelte e nella rappresentazione delle funzioni assegnate.

Aspettiamo la “data da destinarsi”

Gruppo Consiliare “La Forza del Territorio”

Lanfranco Cardinale - capogruppo

Pietro Adriani

Maria Cristina Cianella

Luciano Giansante

Andrea Scordella