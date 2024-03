VOTATI I NUOVI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEL COMUNE DI MONTORIO. ALTITONANTE: “BUON LAVORO AI COMMISSARI, ORA PIÙ PARTECIPAZIONE ED EFFICIENZA”

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, i componenti delle Commissioni hanno eletto i nuovi presidenti delle 6 Commissioni permanenti.

Le Commissioni hanno una funzione consultiva e possono agevolare i lavori del Consiglio Comunale, con l’analisi preventiva dei documenti. In ogni Commissione è garantita in modo proporzionale la rappresentanza di tutti i Gruppi.

Sono eletti:

I COMMISSIONE BILANCIO E PARTECIPATE: Presidente Mirco Tomassetti, Vicepresidente Alessandro Di Giambattista

⁠II COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO: Presidente Francesco Esposito, Vicepresidente Mirco Tomassetti

III COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI, CULTURA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE, SPORT, TEMPO LIBERO: Presidente Francesco Esposito, Vicepresidente Eleonora Magno

IV COMMISSIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE: Presidente Mirco Tomassetti, Vicepresidente Alessia Nori

⁠V COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI: Presidente Alessandro Di Giambattista, Vicepresidente Andrea Guizzetti

VI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: Presidente Eleonora Magno, Vicepresidente Francesco Esposito.

“Con i nuovi Presidenti e Vicepresidenti - commenta il sindaco, Fabio Altitonante - abbiamo voluto assicurare ancora più partecipazione a tutti i Gruppi Consiliari, per aumentare il valore del Consiglio Comunale, che in questo modo sarà ancora più partecipe e protagonista. I miei auguri di buon lavoro vanno a tutti i Commissari e ai nuovi Presidenti e Vicepresidenti”.