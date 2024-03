RABBUFFO (LEGA): "IL NUOVO OSPEDALE SI FARA' A VILLA MOSCA...ANCHE CON LE CRITICITA'..."

Torna in questi giorni al centro del dibattito cittadino la questione della collocazione del nuovo ospedale. La commissione costituita per valutare l'idoneità di Villa Mosca, sito scelto e indicato dal Consiglio Comunale con voto favorevole del gruppo Lega, ha fatto cenno a qualche criticità. In attesa di acquisire la documentazione relativa, la Lega osserva che:

- l'aspetto urbanistico è sempre prioritario rispetto ad altre questioni particolari, per esempio questioni di carattere tecnico. Questo significa che la scelta del sito è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale che tramite la delibera consiliare votata si è già chiaramente espressa.

- eventuali criticità di tipo tecnico sono certamente superabili ed andranno risolte in ambito prettamente tecnico: ampliamento dell’area, miglioramento dei collegamenti e molto altro, ove necessari, possono e debbono essere risolti perché la scelta del sito di villa Mosca per il nuovo ospedale è irrinunciabile per la città e per il suo futuro per le motivazioni tutte poste a base della scelta del consiglio comunale.

Aspettiamo dunque di analizzare la documentazione della commissione ribadendo che,in ogni caso, la designazione del sito è competenza esclusiva di chi è preposto alle scelte urbanistiche della città cioè dell'amministrazione comunale, proprio perché sono le scelte urbanistiche a determinare l’assetto e lo sviluppo di una città e dunque il suo futuro.

E' quanto chiarisce in una nota, il consigliere comunale della Lega: Berardo Rabbuffo