FUTURO IN DENUNCIA: «L'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO PAGA LA PRODUTTIVITA' 2022 SOLO AI DIRIGENTI, TUTTI GLI ALTRI RIMARRANNO A BOCCA ASCIUTTA, TUTTO QUESTO NON E' RISPETTOSO»

Abbiamo appreso con stupore ed amarezza di uno spiacevole trattamento

discriminatorio che l’Amministrazione D’Alberto ha riservato ai dipendenti

comunali.

La produttività per l’anno 2022 sarà infatti pagata solo ai dirigenti dell’ente mentre

tutti gli altri dipendenti non riceveranno quanto dovuto per il loro servizio alla

collettività e saranno costretti ad aspettare ulteriormente con il risultato che, dopo

anni di ritardi, dovranno subire anche l’ennesima ingiustizia.

Al Sindaco, che detiene anche la delega al Personale, chiediamo se è questa la

politica di una sinistra che sostiene l'uguaglianza sociale e l'egualitarismo con

particolare attenzione ai diritti di tutti i lavoratori.

Al Sindaco chiediamo se ritiene corretto e rispettoso attuare questa forma di

discriminazione istituzionale e soprattutto se ritiene essersi comportato con

giustizia dando priorità alla dirigenza nel pagamento degli arretrati invece che ai

dipendenti i cui stipendi sono chiaramente più bassi e che avrebbero certamente

apprezzato una busta paga più consistente, anche in occasione delle prossime

festività.

Ci auguriamo che la risposta non sia di tipo burocratico, come potrebbe essere la

giustificazione di una tempistica più lunga nella predisposizione degli atti per tutta

la platea dei dipendenti. Perché se la risposta sarà di questo tenore, siamo costretti

ad evidenziare ancora una volta che il risultato della gestione del personale è

decisamente fallimentare poiché è evidente che questa Amministrazione è l’unica

che finora è riuscita a scontentare maggiormente i dipendenti e a rompere l’armonia

tra loro e questo si riverbera naturalmente sul cattivo funzionamento della

macchina comunale.

Più volte in Consiglio comunale il gruppo Futuro In ha sollecitato una rivisitazione

seria e profonda dell’apparato ed ha chiesto di dare priorità e centralità alla

riorganizzazione degli uffici e all’incremento del personale, resosi assolutamente

necessario a seguito della massiccia ondata di pensionamenti e a seguito degli

ulteriori adempimenti che il Pnrr richiede e che hanno determinato carichi di lavoro

eccessivi per i dipendenti comunali.

Il tutto in una situazione di generale malessere lavorativo da parte dei dipendenti

che, oltre a subire gli effetti delle scelte sbagliate dell’Amministrazione, sono sempre

più spesso vittime di una attività di provvedimenti disciplinari come mai si era

registrato prima, così come sono anomali i frequenti stati di agitazione tra il

personale, a cominciare dalla polizia locale.

Per questo i consiglieri di Futuro In, nella speranza che si prenda davvero coscienza

dell’importanza della valorizzazione del personale e soprattutto del rispetto per il

lavoro dei dipendenti tutti, chiedono al Sindaco D’Alberto di porre in essere con

urgenza tutte le misure utili alla predisposizione degli atti per la liquidazione delle

somme dovute a titolo di produttività anno 2022 ai dipendenti comunali, affinché

venga sanato il trattamento ingiusto e discriminatorio attuato nei loro confronti.

Facciamo inoltre appello ai sindacati affinché la loro azione sia vigile e non si ripeta

per il futuro una simile e grave disparità di trattamento tra il personale.

I Consiglieri di Futuro In

Franco Fracassa

Laura Angeloni

Alessandro Di Berardino