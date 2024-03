VIDEO/ IL CONSIGLIERE CORONA TORNA A DENUNCIARE LE CONDIZIONI DEL CAMPO SPORTIVO DI MIANO: "COMUNE SORDO"

Le condizioni in cui versa il campo sportivo di Miano sono gravi e i cittadini, nonostante le numerose segnalazioni all'amministrazione, devono fare i conti con un'opera con criticità e per nulla sicura. Una condizione denunciata già dallo scorso novembre. In qualità di consigliere comunale di opposizione non ho potuto ne voluto ignorare le proteste dei residenti che, a gran voce, vorrebbero solo ripristinare i luoghi tramite la messa in sicurezza. Come potrete vedere dal video la situazione richiede un intervento celere quanto urgente. Purtroppo i cittadini di Miano non sono gli unici a fare i conti con situazioni di abbandono amministrativo. Il campo sportivo rappresenta un luogo di aggregazione, di sano sport e anche un biglietto da visita di un quartiere del nostro Comune. L'amministrazione, purtroppo, non solo non risolve le problematiche ma nemmeno risponde alla cittadinanza in un silenzio che fa poco onore a quel famoso slogan del Cambiamento. Mi impegno a seguire gli sviluppi e a rinnovare l'urgenza anche tra i banchi del consiglio comunale. La politica tra la gente ci consente di valutare le reali condizioni dei territori e di ascoltare le esigenze dei cittadini che esistono sempre, anche dopo gli esiti elettorali. La frazione di Miano attende risposte dal Sindaco e dall'assessore di competenza. E perché no un sopralluogo!

Il capogruppo di Fdi Luca Corona