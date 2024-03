GIULIANOVA/ FORCELLESE: "I DATI ISTAT DICONO CHE GIULIANOVA NON CRESCE"

Abbiamo avuto la possibilità di analizzare i dati ISTAT, pubblicati lo scorso 29 marzo,

riguardanti la popolazione di Giulianova e di metterli a confronto con quelli degli altri comuni

della costa teramana. La consistente diminuzione del tasso di mortalità registrata nel 2023,

dopo gli anni funestati dal Covid, ha permesso di fare considerazioni più rappresentative

rispetto a quelle del recente passato.

La popolazione complessiva dei sette comuni della costa teramana, pari a 120.531, è

aumentata di 594 unità (+0,5%), in linea con il trend degli ultimi anni. A fronte di ciò, la nostra

città non mostra lo stesso tipo di tendenza. Purtroppo, dai dati ISTAT emerge chiaramente

la sostanziale stagnazione della popolazione di Giulianova che, al 1° gennaio 2024, rispetto

all’anno precedente, registra un incremento di sole 28 unità (+0,12%) e ammonta ancora a

meno di 23.500 abitanti. Tale crescita, in termini percentuali, è ben quattro volte più bassa

di quella della costa teramana. Per comprendere il motivo di un risultato così modesto,

occorre considerare il bilancio tra il saldo naturale e quello migratorio. A tal riguardo, la

differenza tra il numero dei nati (159) e il numero dei decessi (294) registrati a Giulianova

nel 2023 è negativa (-135) e questo non sorprende visto che stiamo attraversando il

cosiddetto "inverno demografico". L’aspetto rilevante, dal punto di vista locale, è che il saldo

naturale è poco più che compensato da quello migratorio, sia interno e con l’estero. Questa

per vero è una costante degli ultimi anni.

Tali dati certificano il fallimento della politica di espansione demografica messa in atto

dall’amministrazione Costantini che nella campagna elettorale del 2019 prometteva la

crescita della popolazione sino a 30.000 abitanti. È evidente che si trattava di una trovata

elettorale che mai avrebbe potuto realizzarsi. La città non cresce con gli slogan, ma

attraverso la messa in atto di politiche concrete di sostegno alla famiglia e di sviluppo di

settori economici fondamentali quali commercio, artigianato, industria e terziario.

Il Presidente dell’Associazione

Archimede Forcellese