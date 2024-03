IL COMUNE RISPONDE A SIAMO ALBA: "ECCO COME ABBIAMO ASSUNTO IL PERSONALE"

A prescindere dalle gravi affermazioni fatte dal capogruppo di Siamo Alba Marconi Massimo apparse in vari articoli di stampa ( "non stupisce che la Sindaca Antonietta Casciotti ed il suo esecutivo facciano scelte discutibili sul personale, a volte anche "ad personam") che saranno opportunamente valutate nelle sedi competenti, si comunica che la Giunta con atto n.121 del 28.06.2023 e successivo atto n. 153 del 28.07.2023 inoltrato alle OO.SS ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025 (P.I.A.O.) strumento volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Per la copertura del posto di funzionario ed E.Q. istruttore direttivo di vigilanza Vice Comandante, ci si è determinati, recependo la norma di carattere generale che prevede in via prioritaria, il reclutamento del personale, tramite lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs n.165/2001, e solo successivamente in caso di mancata copertura del posto, con concorso pubblico per soli esami.

La normativa nazionale infatti prevede che le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lg.vo n.165/2001.

Tale modalità di selezione del personale, determina un passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, e, quindi, consente di addivenire alla copertura del posto vacante con maggiore celerità, beneficiando di un aumento di organico con personale qualificato, con professionalità acquisita e corrispondente al posto da coprire.

In quanto procedura prioritaria per il reclutamento del personale, la norma prevede che gli Enti che intendano reclutare il personale con concorso esterno, debbano adeguatamente motivare tale difforme scelta.

Va osservato che i concorsi pubblici non hanno una “funzione premiante”, bensì perseguono la finalità di reclutare professionalità ulteriori rispetto alle preesistenti, su valutazioni meritocratiche rimesse all’attenzione di membri di commissione esperti e qualificati.

Si ritiene altresì che "l'esperienza acquisita sul campo", richiamata da Siamo Alba, sia condizione assicurata dalla procedura di mobilità attivata rivolta proprio ad agenti che hanno una professionalità acquisita e corrispondente al posto da ricoprire.

Stupisce inoltre che, assunto il differente ruolo di capogruppo consiliare di Siamo Alba, il Consigliere Marconi ( ancora in organico nel corpo di P.L. seppur in aspettativa) si esprima con inopportune affermazioni nei confronti del suo Comandante.

#UniAmoAlba