VIDEO/ AZIONE FA IL PUNTO SULLE REGIONALI, PAVONE SI DIMETTE E LASCIA ALLA D'AMELIO E SUONA LA SVEGLIA A CAMILLO D'ANGELO: "SIAMO NOI A MANTENERE LA MAGGIORANZA IN PROVINCIA". A GIULIANOVA ESPORTERANNO IL "MODELLO NUGNES" CON IL TERZO POLO

“Un risultato importante per tutto il partito che, finalmente, esprime una propria rappresentanza nel Consiglio Regionale, un risultato possibile grazie al buon risultato regionale del 4% e dell’exploit nella Provincia di Teramo che ha permesso al partito di Carlo Calenda di raccogliere oltre 9.500 preferenze, una percentuale che sfiora il 7%”. Queste le prime parole di Enio Pavone in veste di Consigliere regionale, che prosegue: “Il prossimo obiettivo è certamente quello dei 23 Comuni al voto in cui Azione dovrà avere rappresentanza. Il nostro peso è ormai consolidato e noto in questa Provincia e intendiamo farla valere pienamente."

Durante la conferenza stampa di stamattina è stato anche annunciato che Libera D’Amelio prenderà il posto di Pavone nel consiglio provinciale, proseguendo l'azione politica intrapresa finora. Pavone ha ricordato al presidente della Provincia Camillo D'Angelo che è Azione a garantire la maggioranza.



L'occasione è servita a Sottanelli ad annunciare a Giulianova il terzo polo che scenderà in piazza control Costantini. Si è parlato anche del Comune di Teramo, dove Azione rimarrà in opposizione.