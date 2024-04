VIDEO/ AZIONE RIMANE IN OPPOSIZIONE AL COMUNE DI TERAMO, DI EGIDIO: "LA CITTA' SI STA LENTAMENTE SPEGNENDO, NON VEDO CAMBIAMENTI"

«Ad oggi non è cambiato nulla rispetto a maggio dell'anno scorso, Azione rimane in opposizione al Comune di Teramo e sottolineo che i percorsi vanno resi pubblici. Non vedo un cambiamento della città. Il Pums così come è, è totolamente inutile per la città. Non conosco neppure le osservazioni. Attendo di vedere le carte sull'ospedale (domani si riuniosce la commissione consiliare) che deve rimanere a Villa Mosca, tutto questo è fondamentale per una città che si sta lentamente spegnendo». Lo ha detto a margine della conferenza stampa di stamattina in Provincia con i vertici di Azione, il coordinatore provinciale Alessio Di Egidio che ha parlato anche del terzo polo a Giulianova.