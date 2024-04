VIDEO/ PARTE IL PROGETTO "NEXTE" PER UN AIUTO CONCRETO AI GIOVANI IMPRENDITORI

Parte il progetto “Giovani e impresa” volto a favorire la nascita di nuove imprese giovanili sul territorio teramano, che vede il Comune di Teramo capofila di un network istituzionale pubblico-privato con i Comuni di Atri, Castiglione Messer Raimondo, Civitella del Tronto e Isola del Gran Sasso e con i partner Consorform, Intercredit Confidi, Casartigiani Teramo, Fondazione Its turismo e cultura, Comitato regionale giovani imprenditori – Confindustria Abruzzo, Team Work Srl e Agevola Abruzzo.

Il Comune di Teramo spiaga di cosa si tratta in una nota:

Dopo l’ammissione al finanziamento nazionale per un importo di 150mila euro, a valere sull’avviso pubblico “Giovani e impresa” pubblicato dall’Anci, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, il piano finanziario e lo schema di accordo di partenariato di “NextTe”. Prende così il via il progetto volto a favorire la nascita di nuove imprese giovanili sul territorio teramano, che vede il Comune di Teramo capofila di un network istituzionale pubblico-privato con i Comuni di Atri, Castiglione Messer Raimondo, Civitella del Tronto e Isola del Gran Sasso e con i partner Consorform, Intercredit Confidi, Casartigiani Teramo, Fondazione Its turismo e cultura, Comitato regionale giovani imprenditori – Confindustria Abruzzo, Team Work Srl e Agevola Abruzzo. “NexTe”, in particolare, prevede la creazione di uno “Sportello giovani” permanente nel capoluogo di provincia e l’attivazione di hub derivati nelle altre quattro realtà territoriali coinvolte, con l’obiettivo di offrire servizi specialistici di prossimità-utilità e orientamento e accompagnare verso la nascita un’attività di impresa, nel comparto turistico-culturale, per ogni Comune coinvolto.

Il progetto, del valore complessivo di 187.5000 euro – è previsto infatti un co-finanziamento di 37.500 euro da parte del Comune di Teramo – mira in particolare a creare un forte legame con la vocazione turistico-culturale dei territori, coinvolgendo gli stakeholders di progetto e di rete, a strutturare un servizio specialistico di orientamento al lavoro e alla creazione di impresa quale strategia permanente di servizio sul territorio e a istituire un servizio di simulazione di impresa quale strumento di misurazione della realtà locale e modalità di individuazione dei punti di forza e di criticità del sistema imprenditoriale locale.

“Rendere Teramo una città sempre più a misura di giovani vuol dire mettere in campo tutte quelle azioni volte ad offrire loro nuove e stimolanti opportunità – sottolinea l’Assessore con delega alle politiche giovanili Alessandra Ferri – ed è per questo che abbiamo aderito con convinzione all’avviso dell’Anci ‘Giovani e Impresa’, attraverso un progetto che mette in rete diverse realtà del Teramano e che mira a favorire la nascita di nuove imprese attraverso un progetto di orientamento di grande valore. Un progetto che, rivolgendosi tra l’altro al settore turistico – culturistico, coniuga l’obiettivo della promozione della cultura di impresa tra i giovani alla valorizzazione del nostro bellissimo territorio”.