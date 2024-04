ELEZIONI/ A GIULIANOVA, ALBERTA ORTOLANI VERSO LA CANDIDATURA A SINDACO PER IL CITTADINO GOVERNANTE E IL M5S

A Giulianova vige la "disperazione" nel centosinistra, tanto che a meno due mesi dalla elezioni visto che non si è fatto avanti alcun candidato da contrapporre, al Comune, a Jwan Costantini forte di ben 10 liste, si è deciso di far scendere in campo: l'avvocato Alberta Ortolani. Ha l'appoggio de Il Cittadino Governante, ovviamente, del Movimento 5 Stelle, di parte di quello che resta del Pd (molto poco ormai) e quel poco risulta essere diviso in vari tronconi. Saranno ora gli iscritti del Pd a votare la proposta avanzata dai vertici di candidare l'esponente del Cittadino Governante Alberta Ortolani.

A meno che all'ultimo momento non esca un nome a sorpresa che attualmente non si intravvede e che potrebbe essere per il terzo polo annunciato da Azione a Teramo nei giorni scorsi il titolare dello stabilimento Costa Verde: Andrea Marà che l'ha "giurata" a Costantini e cerca di mettergli il bastone tra le ruote a tutti i costi raccontano i rumors giuliesi e che ha annunciato una lista. Per ora non sono pervenuti i componenti di: Evoluzione sostenibile di Mastromauro e Forcellese e quel poco del partito socialista. Qualcuno chiuderebbe questa riflessione con un "andiamo avanti".