REGIONE/ MARIO QUAGLIERI E' COMPATIBILE: PUO' FARE L'ASSESSORE MA IL PD INCALZA

Gli uffici competenti del Consiglio regionale hanno accertato la compatibilità per Mario Quaglieri, ex assessore regionale rieletto lo scorso 10 marzo con 12 mila preferenze, il più votato d'Abruzzo. È quanto trapela, al termine di una giornata campale per la politica regionale, da ambienti vicini allo stesso Quaglieri, al centro di contestazioni ormai da settimane. Ieri però è emerso un nuovo elemento sulla vicenda: sul terreno di scontro è arrivata anche una delibera in cui la Regione destina 20 milioni di euro ad alcune cliniche private del territorio, compresa la "Di Lorenzo" di Avezzano, con la quale collabora in qualità di professionista il medico chirurgo Quaglieri. Si tratta dunque di una assegnazione programmatica di lungo periodo: per la clinica marsicana si parla di 1.621.543 euro. A sollevare la questione inizialmente era stato il consigliere regionale del Pd, rieletto, Pierpaolo Pietrucci, che ha annunciato la presentazione di un esposto all'Autorità nazionale anti corruzione (Anac), che torna ad attaccare l'ex assessore, tra l'altro pronto a tornare in Giunta anche per la XII legislatura.