VIDEO/ TAGLIO DEL NASTRO, A COLOGNA SPIAGGIA, DELLA NUOVA PALESTRA

Taglio del nastro per la consegna, stamane, alla comunità di Cologna Spiaggia del nuovo impianto sportivo presso il polo scolastico di Roseto.

Dopo anni di attesa l'amministrazione Nugnes è riuscita a superare il bug del sistema che ha reso l'iter di realizzazione della palestra cosí lungo.

"Oggi polemica è una parola tabu. Dobbiamo guardare al presente e al futuro" afferma il Sindaco mentre accenna alla storia dietro l'opera pubblica, costata 551mila euro di lavori, per la quale la trepidazione di tutti i cittadini era palpabile.

"Siamo contenti che la scuola potrà usufruire di un impianto nuovo, permettendo cosí agli studenti di svolgere anche attività extracurriculari" annuncia la preside dell'istituto Laura Di Luigi, "ma ad essere inaugarata questa mattina" aggiunge il vicesindaco Angelo Marcone "è anche la nuova possibilità per le attività associative, che avranno l'opportunità di usufruire di questo spazio."

Riecheggiando il ritornello della canzone che il coro della scuola Casal Thaulero ha intonato per l'occasione, il sindaco Mario Nugnes conclude "È un'emozione, chiamiamola per nome, è la palestra di Cologna Spiaggia."

Eugenia Di Giandomenico