CAMPLI, ADRIANI: ENNESIMO PASTICCIO DI CAMILLO D’ANGELO. ASFALTI A MACCHIA DI LEOPARDO A PATERNO, SANT'ONOFRIO E BOCETO

Il Presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, beffa ancora una volta i camplesi. Non solo Campli è stata tenuta per ultima nel cronoprogramma di interventi di manutenzione sulle nostre strade provinciali. Ma anche quando i lavori sono iniziati, D’Angelo è stato capace di combinare l’ennesimo pasticcio. Le risorse necessarie sono state tutte stanziate dal Governo regionale di Marco Marsilio, grazie al lavoro del sottosegretario Umberto D’Annuntiis. Eppure, D’Angelo è stato capace di non saperle utilizzare realizzando asfalti a macchia di leopardo. Dove è finito l’asfalto nel tratto iniziale di Via San Donato a Paterno, subito dopo il cimitero di Sant’Onofrio? Dove è finito l’asfalto per completare la circonvallazione a Sant’Onofrio? Dove è finito l’asfalto degli ampi tratti mancanti a Boceto? Camillo D’Angelo risponda e si precipiti a Campli per rimediare immediatamente, così come fa quando è necessario farsi fotografare per la sua comunicazione social. E nel mentre, dia uno sguardo anche alla SP 3 che è tornata una discarica! Dove sono finite le fototrappole contro gli sversamenti illeciti dei rifiuti fatte installare dall’ex consigliere provinciale Luca Corona? L’amministrazione D’Angelo continua a fare danni alla Provincia di Teramo e, in particolare, al Comune di Campli!”.