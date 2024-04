QUARESIMALE: “NEI PROSSIMI GIORNI DECIDERÒ SE CANDIDARMI A CAMPLI”

Il mio impegno in politica resta e resterà intatto.

E' la mia passione e continuerà ad essere tale, anche per rispetto delle migliaia e migliaia di persone che avrebbero gradito proseguissi il mio lavoro in Regione.

Ho sempre vissuto la politica con spirito di sacrificio e ritengo che il mio essere soprattutto uomo leale non debba essere sacrificato né da chi non lo è stato, né dai meandri di una legge elettorale anche discutibile.

E' per questo che nei prossimi giorni deciderò se far parte della prossima competizione elettorale di Campli, forte dell'esperienza amministrativa acquisita nel tempo. Sono in corso, infatti, delle interlocuzioni con cittadini, associazioni e forze politiche per valutare sia i loro contenuti programmatici sia le varie candidature, nel rispetto dello spirito civico che contraddistingue i Comuni inferiori agli 8000 abitanti.

Pietro Quaresimale