VIDEO/ GIUNTA REGIONALE, MARTEDI MARSILIO SCIOGLIERA' " I NODI"

Martedì, con ogni probabilità, sarà il giorno in cui verrà definita la Giunta regionale in Abruzzo. Lo ha detto all'Aquila il governatore Marco Marsilio a margine di un sopralluogo a palazzo Centi.

"Lunedì - ha detto - sarò a Bruxelles per un impegno nel Comitato europeo delle regioni, martedì ho convocato i partiti della coalizione di maggioranza. Scioglieremo i nodi per andare poi mercoledì in aula e iniziare questo secondo storico mandato per l'Abruzzo. Sono sicuro - ha aggiunto - che tutti avranno la responsabilità e la serietà di sapere che cosa bisogna fare e come bisogna partire con il piede giusto"

Secondo indiscrezioni la giunta dovrebbe essere composta da: Quaglieri, Magnacca, D'Annuntiis, Santangelo, Imprudente e Verì, e con Scoccia sottosegretaria. Anche i consiglieri dovrebbero ricevere deleghe una novità mai vista prima in Regione in modo da accontentare più pretendenti. Il consiglio regionale è stato convocato per mercoledi alle ore 11.