TERAMO/ TANTI ANNUNCI ... PER NULLA: VIA SANT'ANTONIO RIAPRE ALLE AUTO, I MOSAICI SONO STATI RICOPERTI

ecco com'erano i mosaici coperti

La decisione è stata presa ed è stata una decisione che non metterà d'accordo nessuno o forse tutti, chissà. Via Sant'Antonio riaprirà ad inizio giugno e diventerà strada pedonale, ma anche... aperta alle auto, insomma come prima o quasi. Dopo un tira e molla che durava da prima dell'inizio dei lavori e dopo un forte braccio di ferro, tra residenti che la volevano chiusa e che avevano avviato una raccolta di firme (risultata inutile) con l'appoggio dei due bar della via e altri commercianti che la volevano, invece, aperta al transito delle auto, l'assessore Antonio Filipponi ha deciso con il Sindaco di "non decidere". Dopo il completamento della pavimentazione, sarà riaperta via Sant'Antonio per inizio giugno a pedoni e auto. I mosaici delle domus sono stati ricoperti dopo foto e conferenze stampa sul posto e non saranno più a vista, perchè farli rimanere al godimento degli amanti dell'archeologia avrebbe comportato un esborso da parte dell'amministrazione notevole, per via di alcuni accorgimenti da tenere, come la ventilazione ed altro per non compromettere i resti ritrovati, quindi si è preferito ricoprire e riportare tutto alla luce eventualmente in un secondo tempo (...non sarà mai fatto, vedrete). Per Via Sant'Antonio si prevede una apertura parziale per gli automezzi, forse fino alle 18, ora in cui dovrebbe diventare pedonale come accadrà, da giugno, per il periodo estivo in tutto il centro. Quindi, si direbbe in gergo giornalistico: non c'è notizia. O meglio: tanti annunci e poco arrosto.