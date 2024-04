ECCO LA BOZZA DELLA NUOVA GIUNTA REGIONALE, DOMANI PICCOLI RITOCCHI E POI TUTTI IN CONSIGLIO

La presidenza del Consiglio andrà a Forza Italia e la vice presidenza dell'esecutivo passerà alla Lega. E per gli altri: un assessorato alla lista civica, che ha gli stessi consiglieri della Lega, e una posizione a Noi Moderati, che ha eletto una consigliera con oltre 5mila voti. In Abruzzo Marsilio ha rispettato le richieste di tutti, seppure nei limiti di una coperta cortissima.

La giunta sarà composta dal presidente rieletto e dagli assessori Emanuele Imprudente (Lega) che sarà il vice di Marsilio; Mario Quaglieri, Tiziana Magnacca e Umberto D'Annuntiis di Fratelli d'Italia; Roberto Santangelo di Forza Italia e Nicoletta Veri della lista Marsilio Presidente; sottosegretaria Marianna Scoccia, presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri e vice presidente votato dalla maggioranza, Luca De Renzis.

Oggi giornata di riflessione per ammortizzare le decisioni di Marsilio e poi domani ultimi ritocchi per poter andare in consiglio regionale, mercoledi alle 11.