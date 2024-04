VIDEO/ CAMILLO D'ANGELO CONTRO LA REGIONE: "NO AL GIRO D'ITALIA AI PRATI DI TIVO SENZA UN MILIONE DI EURO", LA SALA POLIFUNZIONALE E' ANCORA CHIUSA

Nel giorno della riunione in Questura sul passaggio del Giro D'Italia in provincia di Teramo, a maggio, il presidente della Provincia Camillo D'Angelo torna a ribadire che il Giro non potrà arrivare ai Prati di Tivo per motivi di sicurezza a meno che, la Regione, non stanzi per lavori immediati, la bellezza di almeno un milione di euro.

D'Angelo ricorda poi alla Regione che sono in attesa delle autorizzazioni per riaprire la Sala Polifunzionale, uno spazio indispensabile al Comune di Teramo per poter fare, magari, la stagione di prosa, visto che il Teatro Comunale è chiuso e il Museo Archeologico di via Delfico non vedrà per ora neppure l'inizio dei lavori nonostante gli annunci del Sindaco di Teramo.