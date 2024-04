RIAPERTURA CAMPO DA CALCETTO NELLA FRAZIONE DI VAL VOMANO

Torna da oggi, 8 Aprile, nella disponibilità della comunità il campo da calcetto adiacente l’ex mercato coperto. L’ingresso al campo

sarà libero e avrà il seguente orario di apertura: dalle ore 16.00 alle ore 22.00, a comunicarlo è il presidente del Consiglio comunale - Guido Iezzi incaricato allo sport.

Nello specifico sono stati realizzati, grazie ai fondi PNRR, i lavori

di rifacimento del manto in erba sintetica con relativa segnatura

del campo, gli accessi per i diversamente abili, è stato sostituito

il quadro elettrico con uno in resina e installate nuove porte da

calcetto ancorate al terreno, come previsto dalla normativa

attuale.

«La riapertura della struttura - commenta il Sindaco, Severino

Serrani - è un altro tassello per favorire l’espansione e la

diversificazione dell’offerta degli sport praticabili per tutta la

comunità e soprattutto per i più piccoli, da utilizzare come

momento di aggregazione, condivisione e divertimento».