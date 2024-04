CAMPLI, AGOSTINELLI: "CITTADINI DISGUSTATI DAL PD"

“Al Pd di Campli sfugge un particolare importante, o fa finta di dimenticarlo: ho annunciato la mia candidatura il 2 aprile, ben 6 giorni fa, con la squadra e con gli amici con cui ho avuto l’onore e il privilegio di amministrare in questi 5 anni e con i quali continuerò ad impegnarmi per il bene di Campli. Con una squadra forte e pronta che sarà ulteriormente allargata grazie al contributo di tanti cittadini che hanno a cuore il futuro del nostro territorio. La nostra linea è e sarà sempre molto chiara. Chi in questi giorni si è coperto di ridicolo è il Pd di Campli che, sapendo di perdere anche questa volta e senza un’idea di chi candidare a Sindaco, è disposto a tutto. Solo di fronte al disgusto dei cittadini hanno deciso di fare un passo indietro ed è questo il motivo per cui oggi dimostrano di avere la coda di paglia.



È quanto dichiara il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli.