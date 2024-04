REGIONE/ SANDRO MARIANI SARA' IL CAPOGRUPPO DEL PD, IL CENTROSINISTRA DEPOSITERA' 13 SCHEDE BIANCHE NELL'URNA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

C'è grande attesa per l'incontro convocato oggi, alle ore 17, nella sede di Piazza Unione a Pescara da Luciano D'Amico, leader del Patto per l'Abruzzo.

Il centrosinistra del campo largo si è già riunito e ci sono delle decisioni assunte. Al Pd andrà la vice presidenza mentre il ruolo di segretario d'aula spetta ai Cinquestelle. I due nomi sono rispettivamente quelli del consigliere Antonio Blasioli e della neo eletta Erika Alessandrini. Ai Dem andrà anche la presidenza della Commissione di Vigilanza. A Sandro Mariani andrà il ruolo di capogruppo del Pd e se lo merita tutto visto che è stato lui a far scendere in campo Luciano D'Amico quando a sinistra non si riusciva a trovare un candidato presidente. E' stato Mariani a tirare le fila della svolta e dunque, il ruolo di capogruppo è più che meritato: sul campo. E a proposito di D'Amico, lui sarà capogruppo del gruppo misto di minoranza.

Domani all'Aquila sarà inaugurata la XII legislatura della Regione Abruzzo. L'Assemblea legislativa, presieduta per l'occasione da Luciano Marinucci, ex sindaco di San Giovanni Teatino e consigliere anziano eletto nella lista civica di Marsilio, sarà chiamata a eleggere l'Ufficio di Presidenza e di conseguenza il nuovo presidente del Consiglio, i due vicepresidenti, espressi dalla maggioranza e dall'opposizione e i due consiglieri segretari. La seduta si chiuderà con la presentazione ufficiale dei componenti della Giunta regionale e con l'esposizione del programma di governo da parte del presidente della Regione.

Il centrosinistra ha deciso di "distinguersi" domani con un atto utile solo a fare titolo su alcuni mezzi di informazione, e cioè il gruppo di D'Amico ha annunciato l'intenzione di depositare nell'urna che servirà per l'elezione del presidente del consiglio 13 schede bianche in segno di protesta.