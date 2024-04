TUTTO PRONTO PER L'AVVIO DELLA XII LEGISLATURA DELLA REGIONE ABRUZZO

Alla vigilia della seduta di insediamento del Consiglio regionale che darà avvio alla XII legislatura di Regione Abruzzo, Palazzo dell’Emiciclo si prepara ad accogliere i nuovi consiglieri e la nutrita squadra di rappresentanti istituzionali, giornalisti e visitatori, che domani affolleranno la sede dell’assemblea legislativa. Squadre di operai, tecnici, personale del Consiglio, stanno vestendo a festa tutti gli spazi che sono stati individuati per seguire al meglio l’evento. Nei giardini esterni, attigui all’aula consiliare, saranno installati due maxi schermi che trasmetteranno in diretta la seduta, con la previsione di un pubblico di circa 200 persone. È in allestimento anche la Sala Ipogea che, in caso di necessità, potrà ospitare fino a 180 spettatori. Sarà inoltre possibile seguire i lavori consiliari in diretta streaming sui canali social del Consiglio regionale e, per l’occasione, sarà inaugurato il servizio di traduzione simultanea in lingua dei segni per i cittadini sordomuti. Rivoluzionata anche la logistica della Sala “Sandro Spagnoli”, cuore pulsante del lavoro legislativo e palcoscenico istituzionale della cerimonia di insediamento: aumenterà, solo per domani, il numero di sedute dedicate al pubblico che passeranno da 20 a 56 e sarà allestita una postazione dedicata agli operatori delle televisioni che seguiranno i lavori d’aula. Sono una trentina i giornalisti già accreditati. Appuntamento quindi a domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 11, per assistere all’avvio del nuovo quinquennio di legislatura abruzzese.