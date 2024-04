I LETTORI CI SCRIVONO/ DA OLTRE UN MESE TRE LAMPIONI SENZA LUCE IN CONTRADA DE CONTRO, IL COMUNE NON INTERVIENE E I FURTI SONO IN AUMENTO

Da oltre un mese tutti e tre i lampioni pubblici in Contrada De Contro posizionati nelle vicinanze dell'imbocco di via Bucalossi risultano spenti nelle ore notturne. A nome dei residenti chiedo gentilmente un'intervento per il ripristino della loro funzionalità.

Colgo l'occasione per ricordare che alla vigilia delle ultime elezioni amministrative comunali, su sacrosanta richiesta di qualche residente, furono posizionati altri quattro pali per ampliare l'illuminazione dell'area pubblica alle porte della città da sempre al buio. Il lavoro non fu ultimato al momento, come assicurato dall'assessore competente (spero però siano stati pagati i lavori fatti alla ditta) e passate le elezioni il completamento del lavoro è passato nel dimenticatoio. Noi non abbiamo parole da proferire; ci è dispiaciuta però la presa in giro. Di certo non chiederemo l'accensione delle luci alle prossime elezioni.

Grazie e Buona serata a tutti.

LETTERA FIRMATA