REGIONE/ SI E' DIMESSO GIOVANNI CAVALLARI, LE SUE DELEGHE SONO NELLE MANI DEL SINDACO

Si è dimesso, ieri, Giovanni Cavallari oramai ex assessore ai lavori pubblici del D'Alberto bis. Lo ha fatto perchè da oggi si insedia in Regione come consigliere regionale nella lista "Abruzzo Insieme". Le deleghe sono ora nelle mani del Sindaco che le terrà per sè fino a nomina di un nuovo assessore nel famoso rimpasto di Giunta che deve ancora essere avviato con il tavolo politico.