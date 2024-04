VIDEO/ OGGI ULTIMA SEDUTA PER ENIO PAVONE CHE SI DIMETTE DALLA PROVINCIA PER LA REGIONE

Ultima seduta del consiglio provinciale quello di oggi per il rosetano Enio Pavone. Domani si dimetterà per lasciare il posto a Libera D'Amelio ed iniziare il suo lavoro in Regione Abruzzo dove si è insediato da consigliere regionale proprio ieri. A salutarlo tutti i consiglieri provinciale ed il presidente D'Angelo.