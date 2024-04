VIDEO/ PASSA IN PROVINCIA IL RENDICONTO: "QUINDICI MILIONI L'AVANZO IN PARTE VINCOLATO" CON IL PENSIERO AL GIRO D'ITALIA

Passa in Provincia il rendiconto, uno degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio convocato oggi dal Presidente D'Angelo. Quindici milioni di avanzo di amministrazione in parte vincolta per scuole e vibilità mentre ancor non si risolve la questione della messa in sicurezza della strada che porta ai Prati di Tivo. La Provincia ha chiesto un milione per l'intervento.