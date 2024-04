VIDEO/ PROVINCIA, AFFIDAMENTI DIRETTI AD IMPRENDITORI DELLA MONTAGNA, LA MINORANZA INSORGE

L'approvazione del bilancio arriverà con molte ombre in Provincia. L'avanzo di amministrazione è di 15 milioni, di cui 13 vincolati da legge: ne rimangono a disposizione dell'ente due che verranno utilizzati per le manutenzioni stradali, per asfalti, e anche per il parco auto che non viene rinnovato da 20 anni, ma anche per lavori in affidamento diretto ad imprenditori di Tottea e di Crognaleto. Una parte del tesoretto, andrà per le scuole (500 mila annui) per la loro manutenzione su tende, termosifoni, maniglie, porte, bagni. All'appello dei conti provinciali manca una voce importante come la Tosap, che tassa gli attraversamenti nelle proprietà di Via Milli come fibra, Adsl, viadotti, fogne. Quasi 800 mila euro incassati dalle multe, parte dei quali finiscono nel capitolo della comunicazione.