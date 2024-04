I LETTORI CI SCRIVONO/ ERBA ALTISSIMA A COLLEPARCO E IL COMUNE NON RISPONDE

Caro direttore, le segnalo un oasi naturale non curata come merita in Colleparco, incrocio per Villa Mosca. L’incuria è stata segnalata più volte all’amministrazione ma senza avere risposta.

Grazie

LETTERA FIRMATA