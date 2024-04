AZIONE NOMINA D'ALONZO COORDINATORE DI CROGNALETO E RESPONSABILE ENTI LOCALI

Giuseppe D'Alonzo è stato nominato coordinatore di Azione a Crognaleto. Ma non sarà solo il riferimento della sua comunità, l'ex sindaco ha ottenuto anche la delega di responsabile per il Enti Locali del partito di Calenda. Tutto questo vuol dire che sarà lui a trattare e a fare gli accordi politici nei 24 comuni della provincia di Teramo dove si andrà al voto tra un mese e mezzo. Tra questi ci sono i comuni più grandi come: Giulianova, Pineto e Atri. Un ruolo che inorgoglisce D'Alonzo, che si è recentemente candidato alle elezioni regionali e che lo mette tra coloro che sono in primo piano tra i dirigenti del partito con Sottanelli e D'Egidio.