VIDEO/ COZZI: "D'ALBERTO E' IL SUO NULLA COSMICO. CITTA' AL PALO DA SEI ANNI. IPOGEO BLOCCATO"

Il sindaco parla di grandi investimenti legati a fondi Pnrr che producono tempistiche strette e Teramo ha cantieri bloccati come nel caso dell'Ipogeo che sono dei vulnus gestionali che producono ricorsi e lo stop agli interventi. In sri anni questa amministrazione non è stata in grado di produrre neppure un lavoro. Il nulla cosmico, ha detto Cozzi nel suo intervento. Oggi il sindaco non ha deciso ancora con che tempi sarà sostituito il dimissionario Cavallari. Lancione oggi ha interrogato il Sindaco dando a D'Alberto dei messaggi di monito molto forti: "un'ancora che potrebbe anche affondarlo", ha detto. Un avvertimento vero e proprio. Una bella figura non l'ha fatta oggi il primo cittadino.