CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BANDIERE LILLA PER IL TURISMO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Questo pomeriggio, all’Exposanità di Bologna, il Comune di Tortoreto ha ricevuto la sua seconda Bandiera Lilla, vessillo che certifica l’accoglienza turistica per persone con disabilità.

Il percorso, iniziato oltre 2 anni fa con la collaborazione di tutta l’Amministrazione, ha previsto tanti interventi: mare per tutti, cartelli info-turistici con QR code in braille e audioguide, scooter elettrici per disabili, panchine inclusive, abbattimento delle barriere architettoniche.