ROSETO/ NUGNES FA "CASSA" CON DUE T-RED UNO A COLOGNA E L'ALTRO SULLA STATALE 150

A pagare il dazio ai comuni sono sempre i cittadini. Lo sanno bene gli automobilisti che ogni mese vedono arrivare sanzioni per questo o quel T-Red, impianto semforico con i contasecondi, installato da questo o quell'amministrazione. Oggi parliamo di Roseto e del Sindaco Nugnes che ha deciso, addirittura, in base all'indice di incidenti registrati dalla Polizia Locale, racconta lui, di installare non uno ma addirittura due semafori T-Red. E allora giunge un "Bravo" al sindaco Nugnes (si fa per dire ovviamente) che pensa di incassare un milione di euro solo in questi mesi, la cui attivazione a quanto pare è prevista nei prossimi giorni. Parliamo di due impianti semaforici a tempo: a Cologna sulla statale 16 all'incrocio con via delle Ville e via della Stazione e l'altro sulla statale 150 nei pressi della scuola elementare. Per Francesco Di Giuseppe e Teresa Ginoble, l'installazione dei T-red è solo un'operazione per fare cassa. E come dargli torto.