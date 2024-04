VIDEO/ TORNA LA TRADIZIONALE FIERA DELL'AGRICOLTURA, DAL 24 APRILE E PIU' ALLARGATA

Torna il consueto appuntamento primaverile teramano con la Fiera dell'Agricoltura: la sua 33esima edizione è una versione aumentata.

Ampliamento è, infatti, la parola chiave, stando a quanto presentanto questa mattina in conferenza dall'ssessore alla cultura e agli eventi Antonio Filipponi, dal quale consegue un rinnovamento in termini, sì, quantitativi ma ancor più qualitativi dell'esposizione.

"Qualità e identità intorno a te" è lo slogan che riunirà nell'ormai consacrato spazio del Parco Fluviale i tanti stand provenienti da ben 10 regioni italiane. "Le domande per quest'anno hanno superato i dati passati del Bonolis e sono indice di un progresso che vedrà il lavoro del comitato incentrarsi su un'ulteriore sviluppo dell'area Fiera e, conseguentemente, della qualità espositiva per il prossimo anno."

A prolungarsi, per la FAT 2024, anche il tempo: il ponte lungo del 25 aprile scelto per l'occasione fieristica inizia già dal pomeriggio del 24 alle ore 18. "Si è deciso di anticipare l'inaugurazione al pubblico per agevolare la partecipazione al ricchissimo calendario previsto".

Moltissimi gli eventi e le manifestazioni organizzate, come i laboratori di showcooking e i convegni tenuti, tra i tanti partner, dal Polo Agrario Di Poppa Rozzi e FISAR Teramo, ma, a sorpresa, anche un inaspettato quanto efficace innesto con il Patto per la Lettura, che in città germoglia inarrestabile.

Eugenia Di Giandomenico

