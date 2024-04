TORTORETO PRESENTE AL G20s, SUMMIT DELLE PRINCIPALI DESTINAZIONI BALNEARI ITALIANE

Si è conclusa questa mattina l’edizione 2024 del G20s, summit delle comunità marine più importanti per numero di presenze turistiche.

Anche quest’anno è stato invitato il Comune di Tortoreto, unico comune abruzzese presente, che ha partecipato attivamente ai lavori tramite l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani.

La tre giorni si è tenuta a Caorle ed é stata composta da vari momenti di lavoro e confronto che hanno visto Tortoreto tra i protagonisti: due progetti dell’Assessorato al Turismo sono infatti stati selezionati tra quelli “virtuosi”.

L’Assessore Ripani ha relazionato nel workshop “Maris Futuri - Progettare la complessità”, presentando l’iniziativa “Bike to Coast for Everyone”, basata su scooter elettrici per i disabili, nonché in quello “Governance e modelli di gestione del territorio”, dove è stato presentato il Comitato Turistico Permanente.

Presente anche la Consulta Giovanile Comunale, invitata ad un tavolo espressamente pensato per tali organi, denominato “Com’è vivere una destinazione costiera tutto l’anno”.

Molto interessanti gli interventi ascoltati, a partire dall’On.le Gianluca Caramanna e dal Viceministro Vannia Gava, che ha sottolineato il binomio ambiente e turismo, tanto caro a Tortoreto. Presenti anche diversi parlamentari nonché la direttrice della rivista DOVE Simona Tedeschi, che ha tenuto una lectio magistralis.

Per Tortoreto è un onore essere invitati a questo prestigioso evento dedicato alle principali località balneari italiane - ha dichiarato l’Assessore Giorgio Ripani - Far parte di una rete di città all’avanguardia rappresenta una interessante occasione di crescita e confronto, che ci offre, ancora una volta, tanti spunti utili da sviluppare nella nostra amata Tortoreto. Fondamentale, poi, perorare la causa della legge per le comunità marine, che mira a dare maggiore flessibilità assunzionale e di bilancio ad i comuni che, come Tortoreto, vivono a pieno l’effetto “fisarmonica” tra il periodo estivo ed il resto dell’anno. Siamo fiduciosi che, terminati i lavori in Commissione, la normativa approdi presto in Parlamento.