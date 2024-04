ELEZIONI A GIULIANOVA/ E' GRIMI L'UOMO CHE SOTTANELLI VUOLE CANDIDARE PER PORTARE COSTANTINI AL BALLOTTAGGIO, CI RIUSCIRA'? IL TERZO POLO SI SPACCA SUBITO

Il piano di Azione a Giulianova di mettere un candidato credibile che possa portare al ballottagglio Costantini e farlo perdere si va sfaldando, giorno dopo giorno, pet mancanza di persone credibili. Ed allora sfuma anche l'incontro di ieri sera compresi tutti i nomi venuti fuori da questo o da quell'altro soggetto politico.

Le candidature a sindaco di Gianluca Grimi e Daniele Di Massimantonio dividono il terzo polo e le coalizioni che sfideranno Alberta Ortolani e Jwan Costantini alle amministrative di giugno potrebbero fermarsi qui.

Grimi, presidente regionale di Assoturismo-Confesercenti, è sostenuto dall'ala moderata rappresentata da Evoluzione sostenibile, Azione (ieri presente anche con Giulio Sottanelli), alcuni dissidenti del Pd e la lista Fare Giulianova, e Di Massimantonio, docente di discipline storico-letterarie, che trova sostegno nella frangia più a sinistra con Unione popolare, Nos Noi, i socialisti e Sinistra italiana.

Grimi è sostenuto dalle liste Insider e Fare Giulianova vicine a Marco Marà del Costa Verde, Evoluzione sostenibile degli ex amministratori Francesco Mastromauro e Archimede Forcellese (di cui Grimi è socio fondatore) e Azione con Sottanelli. Fa parte del piano di portare Costantini al ballottagglio per poi cercare di vincere. Nel corso della riunione sono usciti fuori anche i nomi di Romolo Lanciotti, Paolo Vasanella, Giulio Garzarella e Stefano Ledda come candidati.