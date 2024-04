VIDEO- TEATRO COMUNALE / D'ALBERTO DICE LA SUA SULLA SENTENZA CLAMOROSA DI SOTTO SOPRA: "CERCHEREMO UN ACCORDO CON IL PRIVATO, I LAVORI NON SI FERMERANNO"

Non si fermeranno neppure un secondo i lavori in corso dentro al teatro comunale di Teramo. Lo ha detto il sindaco commentando la sentenza del Tar che accoglie il ricorso di Tiziano Lattanzi che puo' rimanere nello stabile fino al 2027 e in più con un risarcimento danni di quasi 700 mila euro. Dunque i lavori vanno avanti in attesa che Lattanzi sgomberi dalla struttura che occupa illegittimamente, ha detto il sindaco. Il Comune ha aperto un dialogo con il titolare del negozio sottosopra che il tempo ci dirà come finirà. Nel frattempo ascoltatevi il Sindaco. Sotto abbiamo pubblicato la sentenza del Tar, basta cliccare.

LEGGI LA SENTENZA