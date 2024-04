VIDEO/ IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CORE SUONA LA SVEGLIA ALLA REGIONE: "SUBITO LA RIAPERTURA DELLA SALA POLIFUNZIONALE...ALTRIMENTI..."

Torna all'attacco il vice presidente della Provincia di Teramo, Andrea Core, sulla mancata riapertura, per colpa della Regione, della sala polifunzionale. Si continuerà a battere i pugni perchè c'è carenza di immobili da destinare alla cultura. Prossimamente si insedierà la commissione cultura in Provincia per avviare una fase di confronto sulla cultura in provincia. Bisogna organizzarsi per trovare luoghi alternativi dove far vivere la cultura. E' questo per Core, la grande domanda che dovrà trovare presto una risposta.