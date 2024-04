DANIELE PALUMBI SI RICANDIDA A SINDACO PER PROSEGUIRE IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE GIA’ FINANZIATE PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO

Come preannunciato nei giorni scorsi avrei preferito non scendere in campo ricandidandomi a sindaco di Torricella Sicura per il quarto mandato, in quanto ritenevo di aver lasciato una squadra coesa e compatta, che avrebbe proseguito nel segno dell’azione amministrativa intrapresa in questi quindici anni.



Purtroppo personalismi e ambizioni alla fine hanno prevalso e minato l’unità del gruppo politico “Torricella nel Futuro”. In particolare la vicesindaca Monica Di Blasio, dopo aver condiviso con questa squadra e in posizione di assoluta centralità – vicesindaco con deleghe a personale, servizi amministrative, politiche sociali e istruzione - un percorso di tre lustri, ha deciso improvvisamente di candidarsi a sindaco dello schieramento opposto e in diretta contrapposizione al gruppo civico di maggioranza, di cui faceva e fa a tutt’oggi parte, non avendo ravvisato l’esigenza di rassegnare le proprie dimissioni.



Questa contrapposizione, al di là delle considerazioni che ciascuno può fare sulla coerenza di un tale percorso, ha sicuramente compromesso lo spirito di squadra e la coesione del gruppo che ha ben operato in questi tre mandati amministrativi, realizzando un corposo programma di opere pubbliche e intercettando risorse per la ricostruzione pari a 18 milioni di euro a valere sul PSR. Questo virtuoso percorso, che ad oggi ha prodotto risultati concreti e tangibili sotto gli occhi di tutti, necessita di essere proseguito e portato a termine. Ed è con questa consapevolezza che oggi, per senso di responsabilità e nell’interesse prioritario della mia comunità, raccogliendo l’appello dei componenti del gruppo civico uscente e di tantissimi concittadini, mi rimetto in gioco.



Ringrazio l’assessore Marco Di Nicola, che già aveva annunciato la sua candidatura a sindaco per aver fatto un passo indietro per il bene di Torricella dimostrando così di essere avanti per la capacità di fare squadra, e accetto di candidarmi per il quarto mandato, per spirito di responsabilità verso la mia comunità e per non determinare un’empasse dell’efficiente ed efficace azione amministrativa fin qui intrapresa, in modo da garantire piena ed immediata attuazione agli oltre 30 milioni di euro di finanziamenti ottenuti di recente, grazie al lavoro costante e laborioso dei componenti del gruppo “Torricella nel Futuro” e di tutti dipendenti comunali.



Il Sindaco di Torricella Sicura



Daniele Palumbi