PESCARA CAPITALE DELLA POLITICA PER TRE GIORNI, IL PREMIER MELONI DOVREBBE ANNUNCIARE LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE

Ha scelto il suo Abruzzo e Pescara, Giorgia Meloni, per presentare la sua candidatura alle elezioni Europee. Almeno così sembra. La conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, intitolata "L'Italia cambia l'Europa", si terrà a Pescara con la partecipazione di numerosi esponenti politici e figure di spicco della società civile. La premier Giorgia Meloni potrebbe annunciare in questa platea nazionale la sua candidatura alle elezioni europee durante l'evento.

La squadra dei ministri in quota FdI al gran completo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi e la premier Giorgia Meloni. E ancora, ci sarà anche Andrea Camerotto, lo zio di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa a 22 anni dall'ex fidanzato, che parteciperà a un panel sulla violenza di genere insieme tra gli altri all'attrice Claudia Gerini. Prevista anche la partecipazione del consigliere di Papa Francesco per l'IA Paolo Benanti e anche l'ex ministro dell'Interno del Pd Marco Minniti per parlare del Piano Mattei.

La conferenza programmatica di Fdi "L'Italia cambia l'Europa", slogan scelto dal partito per le europee del 9 e 10 giugno, si apre dopodomani, venerdì, a Pescara: una tre giorni finalizzata a mettere giù il programma per le Europee. Con i riflettori puntati sulla premier, che proprio a Pescara svelerà quel che intende fare: candidarsi o meno per un seggio a Bruxelles.

Domenica a chiudere la tre giorni pescarese ci saranno anche tutti leader di centrodestra: Lupi, Cesa, Tajani, Salvini.

Si parlerà di lavoro, concorrenza e fine dell'austerità. Ma anche di difesa dei confini, di Piano Mattei, di natalità, di donne, intelligenza artificiale. E ovviamente agricoltura e ambiente.