VIDEO-FOTO/ INAUGURATA OGGI POMERIGGIO LA 33ESIMA FIERA DELL'AGRICOLTURA AL PARCO FLUVIALE: PIU' ESPOSITORI E PIU' ENTUSIASMO

Un giorno in più di fiera, 210 espositori, in aumento rispetto all’anno scorso, e almeno 25 che avrebbero voluto partecipare, ma a cui non è stato possibile dire di sì per ragioni di spazio. E poi musica itinerante.

Sono tante le novità della 33esima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Teramo, che torna come sempre nel parco fluviale Davide De Carolis.

Da oggi pomeriggio fino al 28 aprile, tutti i giorni, dalle 17 alle 22 si allestirà la mega area espositiva di settore, con produttori, mezzi e attrezzi agricoli, una fattoria degli animali, ma anche piante e fiori.

Spazio anche all’enogastronomia, ai mercati contadini e ovviamente all’area istituzionale che ospiterà un ricco calendario convegnistico, da giovedì fino a domenica, che toccherà tante sfaccettature del comparto: dalle opportunità di crescita per il settore derivanti dal Pnrr, alle degustazioni delle eccellenze delle Colline teramane. Focus sul turismo rurale, sull’agricoltura sostenibile, sulle microplastiche, sulla sicurezza degli alimenti di origine animali, sulla gallina nera atriana, sull’olio, il vino, il cioccolato, e tanto altro.

Il comitato fiere è composto da Izs Teramo, Asl Teramo, Università degli Studi di Teramo, Coldiretti Teramo, Cia L’Aquila Teramo, Polo Agrario Teramo, Dmc Gran Sasso Laga, Gal Terreverdi Teramane, Gal Abruzzo, Fisar Teramo, Its Teramo, Its Academy, e Ordine dei dottori Agronomi e Forestali e poi Comune, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e Bim che hanno contribuito economicamente e con la sponsorship di Costruttori Teramani.

Nell’ambito della fiera sarà operativa anche l’associazione Teramo Children Aps che proporrà laboratori ecopedagogici e letture sulle buone pratiche ambientali per i più piccoli dai 6 ai 12 anni.