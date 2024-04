VIDEO/ IL DEGRADO SI È IMPADRONITO ANCHE DI SALITA IZZONE

Non ero più passata a piedi in quella stradina da tempo, da quando l'amministrazione comunale annunciò (solo uno dei tanti annunci ovviamente) il rifacimento di Salita Izzone dopo che in piena campagna elettorale aveva effettuato lavori in vico delle Rose con un doppio taglio del nastro (guarda qui).

Le altre vie trascurate da sempre dovevano essere, giustamente, risistemate e rimesse a nuovo e tra queste anche Salita Izzone, ma da quasi un anno il nulla: la recinzione cade a pezzi, l'erba la fa da padrone e il degrado è visibile a chiunque. Abbiamo telefonato all'assessore Sbraccia competente per la manutenzione il quale, scusandosi, ci dice che il problema è il Ruzzo che ieri non si sarebbe presentato ad un incontro convocato in Comune: "dobbiamo sistemare le acque bianche, sappiamo di essere in ritardo e ci scusiamo ma così è". Sempre Sbraccia ci racconta che i residenti non si mettevano d'accordo sui materiali della pavinentzione, ma che alla fine la stradina, dopo il rinvenimento di antichi gradini, dovrebbe essere risistemata con il porfido. Ma sui tempi non si hanno notizie. E così è per tutte le opere della Città di Teramo. Il degrado si impadronisce di tutto.

Elisabetta Di Carlo