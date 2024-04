VIDEO/ L'ITALIA RICONQUISTA LA CREDIBILITA', SENZA DI NOI L'EUROPA NON E' EQUILIBRATA

Forza Italia è "una forza politica che è e sarà sempre leale con i propri alleati perché la lealtà è un valore che contraddistingue questa coalizione". Lo ha detto Antonio TAJANI, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara. "Meglio avere un alleato leale - ha continuato - che un finto amico che poi ti tradisce. Giorgia sa che quando prendiamo un impegno lo manteniamo fino alla fine. Concorreremo con liste separate per il Parlamento europeo. È un bene perché si dimostrerà quanto la nostra coalizione è ricca di idee, proposte, donne e uomini".

'L'Italia ha riconquistato quella credibilità che aveva perso, è tornata a essere credibile'' e ''senza l'Italia, l'Europa non è equilibrata''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio TAJANI intervenendo alla kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Pescara. ''Senza Italia non c'è Europa, senza Italia non c'è Occidente'', ha proseguito TAJANI sottolineando che ''vogliamo contare di più in Europa, essere più presenti''. Inoltre, ''vogliamo che le nostre idee vengano rispettate da tutti'' e che ''non ci sia l'imposizione di uno sull'altro, ma siamo pronti ad accordi'', ha aggiunto TAJANI.

"Il fatto che il Santo Padre per la prima volta partecipi a un G7 non è solo un orgoglio per Giorgia Meloni, il governo e tutto il centrodestra ma penso sia un segnale ai potenti del mondo. Perché l'intellgenza non è mai artificiale, l'intelligenza è umana perché la persona è al centro, e la sfida che abbiamo davanti è ricostruire una società in cui la persona, la sua dignità venga in

ogni caso affermata. E rimettere al centro della discussione con la presenza non solo morale ma autorevole tra i 7 potenti del mondo anche del Santo Padre vuol dire avere la capacità di guardare al futuro". Lo ha sottolineato Maurizio LUPI, presidente di Noi Moderati intervenendo alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara.