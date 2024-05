IL SINDACO DI ROSETO NUGNES CONFONDE IL CONCETTO DI STAMPA E INVITA SOLO QUELLA CHE GLI FA COMODO...CHISSA' POI PERCHE': L'ORDINE DEI GIORNALISTI RISPONDERA' IN UNA CONFERENZA STAMPA

La redazione del periodico Koinè culturale promuove un incontro pubblico con la stampa locale, domani, giovedì 02 maggio 2024 alle ore 11,00 nella sala conferenze dell’Hotel Liberty di Roseto (rotonda nord).

​Argomento: atteggiamento del sindaco di Roseto, Mario Nugnes, il quale ha trasformato l’annunciata conferenza stampa di martedì 30 aprile (per la verità sul comunicato-invito, inviato solo a pochi giornalisti, si parlava di un non meglio precisato ‘punto stampa’) in una intervista esclusiva, rilasciata soltanto al collega di una emittente televisiva locale, mettendo alla porta gli altri giornalisti, evidentemente non graditi, che avevano risposto all’appello ed erano presenti in Comune. Un comportamento chiaramente mirato a evitare il confronto democratico che si è rivelato di fatto in un attacco frontale alla libertà di stampa e che si intende decisamente stigmatizzare.

Interverrà il presidente dell’Ordine dei giornalisti abruzzesi, Stefano Pallotta.

Anche noi di certastampa non siamo stati invitati così come altri colleghi dal sindaco, il che ci stupisce. Dovrebbe il sindaco sapere come si convoca una conferenza stampa avendo nel suo nutrito staff pagato dai cittadini rosetani, ben due giornalisti. Ma forse un ripasso non guasterà. Per farlo interverrà il presidente dell'ordine Pallotta. A quanto pare con un messaggino il Sindaco avrebbe invitato solo un giornalista di una tv locale e quello del Centro. Gli altri tutti alla porta. Non funziona così caro sindaco.

